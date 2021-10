Gelateria Angelo festeggia 30 anni di attività, oggi il gelato è “All Natural”

Quest’anno, Claudia ed il suo staff, festeggiano 30 anni di attività della Gelateria Angelo di Cossato, la storica attività con oltre 70 anni di storia, rilevata dall’imprenditrice a giugno del 1991.

L’obiettivo del locale è sempre stato quello di migliorare, negli anni, la qualità dei propri prodotti: “Ascoltiamo le esigenze di ogni cliente - spiega Claudia - per dare il meglio anche nei piccoli dettagli; sono proprio quelli che fanno la differenza, e la nostra clientela lo sa”.

Da oltre un anno, Gelateria Angelo utilizza i prodotti “All Natural”, una scelta che ha conseguito un notevole salto di qualità, differenziandola da molte altre gelaterie. Si tratta di prodotti naturali, realizzati con ingredienti di eccellenza e lavorazioni di alta qualità. Il risultato è un gelato sano, genuino e ottimo anche dal punto di vista organolettico. I gusti alla frutta, ad esempio, vengono realizzati con frutta fresca e, quando possibile, di stagione, senza mai ricorrere a surrogati o preparati artificiali.

La novità di quest’anno è “Naturally Sweet”, un gelato senza zuccheri e a basso indice glicemico. “Viene realizzato con un’attenzione particolare alla salute di chi soffre di malattie come il diabete o ha la necessità di seguire una dieta particolare - spiega Claudia - per permettere a tutti di vivere un’esperienza alimentare autentica, senza sensi di colpa o rinunce”.

Chi si recherà presso il locale potrà trovare gusti di ogni tipo, serviti in cono o in coppetta, ma non solo: creme, yogurt fresco (con fermenti lattici vivi) arricchito con frutta di stagione o topping, biscotti gelato, crêpes, waffles, granite, ghiaccioli e cremolate di frutta fresca (simile alla granita siciliana, in cui la polpa di frutta viene frullata e resa crema), un vasto assortimento di torte-gelato (intere o mono-porzioni) e semifreddi al bicchierino.

A settembre arriveranno anche le torte “a fetta” da portare a casa e tante nuove delizie di cioccolato. Gelateria Angelo, su ordinazione, realizza torte per ogni tipo di occasione (compleanni, cerimonie, ecc.) anche senza glutine. Inoltre, su prenotazione, effettuano servizi di asporto e consegna a domicilio.

Gelateria Angelo Take Away si trova a Cossato, in via Martiri della Libertà, 13. Per informazioni e prenotazioni: https://www.allnaturalgelato.com/#gelateria-31-view