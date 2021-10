Pirali confermato alla presidenza di CNA Biella

Sabato 12 giugno si è tenuta, presso Palazzo Gromo Losa al Piazzo, l’Assemblea elettiva quadriennale di CNA Biella. La prima parte dell’assemblea, in cui si sono rinnovati gli organismi dirigenti, si è svolta in forma privata con i soli soci, mentre la seconda parte in forma pubblica con le istituzioni locali.

Nel suo discorso di apertura, il presidente uscente Gionata Pirali ha ripercorso gli anni di questo mandato, soffermandosi in particolare sull’organizzazione del cinquantesimo anniversario dell’Associazione, le nozze d’oro con il territorio: 19 eventi che nel 2019 hanno toccato tanti importanti argomenti per le nostre imprese. E un’opera pensata e realizzata apposta per CNA Biella: Bimbo Faber, dell’artista Daniele Basso. A parlare di quest’opera oggi c’è anche una monografia editata a più mani e donata a tutti i presenti, in memoria di ciò che ha significato e continuerà a simboleggiare per l’Associazione.

Il presidente ha inoltre annunciato che il prossimo anno sarà istituito il premio Bimbo Faber, che oltre a veicolare il messaggio che l’opera porta in sé, segna idealmente un legame tra le vecchie tradizioni e quelle moderne. A seguire è salito sul palco Daniele Basso, che ha ricordato il senso di quest’opera, un innovativo lavoro tra arte e artigianato che ha riposto l’attenzione sull’uomo: un bimbo che con coraggio fa ogni giorno qualcosa con eccellenza, un bimbo che lascia qualcosa ai posteri, a segnare una cultura famigliare e territoriale, aziendale. Il premio, ha spiegato l’artista, premierà chi nei propri progetti ha realizzato qualcosa per il territorio, come fosse un’eredità per i figli: sarà presentato il 14 ottobre 2021 ed entro il 28 febbraio 2022 avverrà la segnalazione del vincitore, mentre a marzo si terrà la premiazione. Sarà un premio che, ora più che mai, ricollega le persone, in un momento storico in cui siamo stati tanto divisi.

Pirali ha proseguito la narrazione con il 2020, un anno difficile gestito con sensibilità e professionalità da tutto lo staff dell’Associazione, che il presidente ha pubblicamente ringraziato. La pandemia ha avuto però un effetto positivo: unire ancora di più imprenditori e imprenditrici a CNA. Durante quei mesi difficili l’Associazione ha pensato molto al futuro e ai suoi valori, perché dovrà essere profondamente diversa nei prossimi 4 anni. Ha così iniziato, nei mesi più bui, un grande lavoro interno per essere davvero un riferimento per il territorio. E lo ha fatto insieme ad un consulente, Rodolfo Cavaliere, anch’esso chiamato ad intervenire per raccontare il percorso di lavoro con tutti i dirigenti, che ha portato alla definizione di una nuova Vision. Questa nuova Vision da domani per l’Associazione sarà un faro, una guida da seguire negli anni, un percorso unitario, ove la chiave di volta è rappresentata dalla condivisione. Si è dunque giunti al momento dell’elezione dei nuovi organismi dirigenti, con le proposte di candidature ai vertici dell'Associazione per il quadriennio 2021-2025 formulate all’assemblea dall’attuale presidenza.

I presenti hanno votato all’unanimità i candidati alla direzione: Argentero Cristina, Biasetti Riccardo, Beduglio Giuliano, Botosso Roberto, Buranello Matteo, Mander Samuel, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa Marcello Davide, Masserano Valentina, Pirali Gionata, Pozza Vilmer, Rodighiero Marco, Valentini Andrea, Zegna Annalisa. E sempre all’unanimità la Presidenza composta da: Mander Samuel, Pirali Gionata, Valentini Andrea, Zegna Annalisa. Per il Collegio dei revisori: Daniele Fabio, Puozzo Roberto e Vivi Lino. Per il Collegio garanti: Cerruti But Gabriele, Monteleone Giuseppe, Zapellone Fulvia. Infine, come candidato alla Presidenza di CNA Biella: Pirali Gionata, votato dai presenti all’unanimità. In conclusione dell’assemblea privata è intervenuto Fabrizio Actis, Presidente CNA Piemonte.

L’Assemblea pubblica è iniziata poco dopo con la partecipazione nelle prime file degli organismi istituzionali rappresentate da: Ten. Col. Fabio Longhi (Comandante Carabinieri), Col. Pasquale Marotta (Comandante Guardia di Finanza), Dott. Emanuele Scribanti (Vice Presidente Fondazione CRB), Dott.ssa Barbara Greggio (Assessore Att. Prod. Città di Biella), Sig. Claudio Corradino (Sindaco Città di Biella), S.E. Franca Tancredi (Prefetto di Biella), Dott. Gianni Triolo (Questore Città di Biella), Dott.ssa Monica Mosca (Vice Presidente Provincia di Biella). Sono entrati in sala anche due ospiti particolarmente graditi: la Dott.ssa Barbara Varese e il Dott. Paolo Zegna, che in seguito sono intervenuti. Pirali ha presentato pubblicamente i nuovi organismi di CNA Biella per il prossimo mandato condividendo la nuova Vision e i documenti programmatici dell’Associazione, ringraziando il Sindaco e l’Assessore Barbara Greggio, ricordando che CNA crede nella progettualità dell'amministrazione comunale, e ha invitato sul palco Barbara Varese, imprenditrice titolare de La Bursch, Countryhouse e ristorante di Campiglia Cervo. In chiusura ha invitato tutti a essere uniti, a individuare le criticità, a fare sistema e a porre rimedio, perché insieme, solo restando tutti uniti, sarà possibile dare nuova forza e un futuro a questo Territorio.

È giunto poi il momento di Paolo Zegna, Presidente di Fondazione BIellezza, che ha presentato la Fondazione, il suo scopo ed i progetti che si stanno portando avanti, con l’obbiettivo di migliorare l’accoglienza nel Biellese a tutti i livelli. Ha illustrato lavori degli ultimi mesi in ambito turistico, i progetti per il futuro e l’attuale campagna pubblicitaria denominata “Naturalmente Biella”. Pirali ha chiuso i lavori lasciando la parola per i saluti finali al Sindaco, al Prefetto e infine a Delio Zanzottera, Segretario Regionale di CNA Piemonte. Tutti i presenti hanno concluso l’assemblea con un aperitivo conviviale presso l’Antico Comune al Piazzo.