Miglior programma di editing video 2021

Il concetto di utilizzo di video per spiegare quasi tutto sulla rete pubblica e sulle applicazioni dei social media è ampiamente preferito rispetto ad altri mezzi. In questo mondo frenetico e moderno, un video è un mezzo utile per promuovere la tua attività, esprimere te stesso, diffondere messaggi a un pubblico più ampio e coinvolgere gli spettatori.

Quindi, avere un editor video è diventato uno strumento essenziale nel forum pubblico. Esistono infiniti contenuti video negli spazi aziendali e personali e non tutti possono realizzare il video perfetto in una volta sola; questo è il motivo per cui gli editor video sono essenziali. Le molteplici opzioni per l'aggiunta di testo, suoni, musica, adesivi, grafica ed effetti speciali sono possibili solo in un software di editor video.

InVideo è un editor video che può aiutarti a creare la magia in un video con ipiù avanzati programmi per montare video. Realizzare un video è un processo che richiede tempo, ma l'utilizzo delle piattaforme giuste lo ha reso relativamente facile. Questo articolo fornisce informazioni dettagliate sull'editor InVideo e sul motivo per cui è il miglior software di editing nel 2021.

Introduzione a InVideo

InVideo è un editor e un creatore video basato su cloud che può aiutarti a creare contenuti video di tua scelta. Forniscemolte funzionalità personalizzate:

• Strumenti di modifica basati sull'intelligenza artificiale.

• Modelli già pronti per rendere il processo video più semplice e divertente.

La piattaforma InVideo funziona sia su Mac che su Windows e puoi accedere al tuo account InVideo utilizzando qualsiasi browser. Questo strumento ti aiuta a realizzare video che possono aiutarti a coinvolgere e connetterti meglio con il pubblico, il che aumenta l'esposizione del tuo marchio.

Vantaggi della piattaforma InVideo

• Il software è semplice da usare e ti aiuta a creare o modificare un video in modo più rapido e conveniente.

• L'applicazione InVideo è un software online gratuito che può farti risparmiare tempo e denaro.

• Lo strumento ti aiuta a modificare i video entro 10 minuti per le applicazioni di social media e altri media.

• Elimina le procedure complete per modificare un video con opzioni di modifica semplici e intuitive per abbreviare l'intero processo.

• Un principiante può facilmente comprendere lo strumento attraverso la sua interfaccia utente (UI) trasparente e più video tutorial sull'utilizzo dell'app.

Le migliori caratteristiche di InVideo

La piattaforma di editing ha più funzionalità, ma le caratteristiche distintive che la separano dagli altri editor sono:

• Ci sono oltre 2000 modelli già pronti che possono aiutarti a modificare un video nel più breve tempo possibile.

• Questo semplice editor video consente agli utenti di personalizzare i modelli predefiniti in base al loro utilizzo.

• La funzione Immagini Stock ha una libreria piena di milioni di bellissime immagini che possono essere utilizzate per migliorare i video.

• La funzione di sintesi vocale automatizzata ti consente di creare una voce simile a quella umana per convertire il testo in parlato secondo le tue specifiche in un tempo molto più breve.

• La funzione VoiceOver ti consente di creare un video esplicativo o di evidenziazione che include trascrizioni di informazioni testuali. Invece di aggiungere solo musica e video di sottofondo, puoi chiedere a qualcuno di narrare il tuo video.

• La funzione Intelligent Video Assistant (IVA) consiglia modifiche durante la modifica, come l'allineamento del testo, la velocità dell'animazione, i colori, le proporzioni, la frequenza dei fotogrammi e altri parametri che possono essere difficili da identificare.

• La piattaforma ha una funzione di supporto live 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che può aiutarti in qualsiasi momento con problemi e problemi che potresti incontrare durante l'utilizzo dell'app InVideo.

Come utilizzare la piattaforma InVideo

Users possono fare o modificare i video utilizzando la piattaforma InVideo nei seguenti modi:

• modelli già pronti: selezionare il miglior modello per le vostre esigenze tra i pre-modelli e personalizzarlo secondo le vostre specifiche.

• Da testo a video: puoi caricare una trascrizione, un URL (link al sito web) o file multimediali in qualsiasi formato (idealmente fino a 20 MB) e convertirli in un video utilizzando i modelli già pronti.

• Tela bianca: puoi iniziare da zero e aggiungere tutte le funzionalità necessarie (foto, musica, voce fuori campo, grafica, effetti speciali, ecc.) per creare il tuo video ottimale.

Dove puoi usare InVideo

L'editor video e i suoi programmi per modificare i video si sono dimostrati utili in più forum per attirare l'attenzione del pubblico nel più breve tempo possibile.

Le applicazioni della piattaforma sono elencate di seguito:

• Storie di Instagram e Facebook

• Video di

• YouTube Annunci di Facebook, Instagram e YouTube Post di

• Instagram, newsfeed di Facebook e LinkedIn Cronologia di

• Twitter

• Snapchat e stato di WhatsApp.

Prezzo InVideo

La caratteristica migliore di InVideo è che la piattaforma è disponibile online gratuitamente e può essere utilizzata per sempre. L'azienda non offre un pacchetto di prova gratuito ma ti assegna un piano di utilizzo gratuito per tutta la vita. Il piano gratuito dà accesso a tutte le funzionalità premium dell'applicazione, ma con la limitazione di creare ed esportare solo 60 video al mese. La filigrana (creata con InVideo) appare in tutti i video creati da questo software, il che non è un grosso limite.

Se vuoi creare più del limite di 60 video al mese, ci sono sempre i piani a pagamento il cui prezzo dipende dal fatto che desideri essere fatturato annualmente o mensilmente (puoi risparmiare il 50% con le fatture annuali). Il programma gratuito ti consente di verificare le funzionalità e le potenzialità dell'applicazione prima di impegnarti negli abbonamenti.

Miglior utilizzo di InVideo negli affari

La piattaforma può essere utilizzata efficacemente in molti campi, grazie ai suoi 2000 modelli già pronti. Con gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale e le funzionalità personalizzate, è più facile che mai per chiunque creare video professionali di alta qualità.

I migliori usi dell'app InVideo negli affari sono:

• Creare annunci e volantini affascinanti per nuovi ristoranti e caffè.

• Crea annunci personalizzati per le agenzie immobiliari per attirare gli acquirenti.

• Utilizza le funzionalità avanzate della piattaforma per creare video seducenti e distintivi su YouTube, Facebook e Instagram.

• Sviluppa molti poster di vendita come vendite di auto o vendite di acquisti dalle migliaia di modelli per acquisire più clienti.

• Le agenzie di marketing e gli uomini d'affari possono avviare video introduttivi, intermedi e di livello avanzato per le loro specifiche per attirare il pubblico mirato.

Conclusione

L'applicazione InVideo è senza dubbio in grado di funzionare con qualsiasi settore aziendale e con gli appassionati di social media. È la piattaforma che consente agli utenti di creare un video con la propria immaginazione e utilizzare l'insito programmi per modificare video in un metodo senza problemi e senza stress. L'utente può risparmiare una notevole quantità di tempo con la piattaforma automatizzata abilitata per l'intelligenza artificiale. InVideo è estremamente facile da usare con la sua interfaccia utente intuitiva e, allo stesso tempo, ha molti tutorial per principianti.