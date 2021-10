Maltempo a Pray, cadono tegole da ex fabbrica. Passuello: “Ordinanza per lavori di ripristino”

Le intense precipitazioni di venerdì sera hanno creato danni e disagi non solo a Valdilana. A Pray i Vigili del Fuoco sono intervenuti per rimuovere alcune tegole pericolanti in bilico su uno stabile industriale dismesso da tempo.

“Il maltempo della notte ha ulteriormente peggiorato la stabilità della copertura della struttura, che manifesta evidenti segni di vetustà già più volte segnalato alla proprietà – spiega il sindaco Gian Matteo Passuello - Transennata la zona di pericolo lunedì sarà emessa l'ordinanza per l'avvio di lavori di ripristino della copertura ai fini di salvaguardia della pubblica incolumità”.