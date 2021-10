È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente stradale avvenuto poco prima delle 17 di oggi, 14 giugno, in via Ivrea, a Biella. A rimanere coinvolti nello scontro un'auto guidata da una donna, rimasta indenne, e una moto condotta da un uomo di circa 34 anni.

Quest'ultimo ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto, gli agenti della Polizia locale per i rilievi, oltre a garantire la viabilità, al momento rallentata.