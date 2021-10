Biella, dà fuoco a palma: paura tra i residenti. I Vigili del Fuoco evitano il peggio

Attimi di preoccupazione a Chiavazza nella serata di ieri, 13 giugno, per un incendio divampato in un'area verde situata in zona Regione Croce. Secondo le prime ricostruzioni, qualcuno avrebbe dato fuoco ad una palma per cause ancora da accertare.

Ad assistere alla scena alcuni residenti del rione di Biella che hanno immediatamente lanciato l'allarme. Fortunatamente il tempestivo intervento dei mezzi dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio domando velocemente le fiamme. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti di rito. Le indagini sono in corso per dare un volto all'autore del gesto.