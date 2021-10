Cerrione, sindaco in visita alla scuola di Vergnasco per vedere i lavori degli studenti durante l'anno FOTO

Giovedì scorso gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado di Vergnasco hanno invitato la preside Stefania Nuccio ed il sindaco Anna Maria Zerbola per un saluto.

In tal sede, i ragazzi hanno presentato tutti i lavori realizzati durante l'anno scolastico. “Nonostante il periodo di emergenza sanitaria l'impegno dei docenti e dei ragazzi è stato notevole” ha commentato il sindaco. Un pensiero speciale dalla preside e dal primo cittadino è stato sottolineato e rivolto a tutti gli alunni e agli insegnanti. Sono emersi l'impegno, la dedizione, la passione, l'entusiasmo oltre all'insegnamento che i docenti hanno elargito. Mesi difficili in cui i ragazzi sono stati sostenuti incoraggiati e rassicurati. Commossa per così tanto lavoro il sindaco che ha ringraziato il dirigente i docenti ed i ragazzi per l'esempio dimostrato.