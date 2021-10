Candelo torna sulla tv nazionale: è stata confermata la messa in onda del 17 giugno, alle 19, sulla rubrica Studio Aperto MAG in onda nel TG di Italia 1.

"Le riprese si sono tenute in aprile - spiega il sindaco Gelone - Quando il noto giornalista Mediaset Beppe Gandolfo insieme alla sua troupe sono stati a Candelo. Si tratta di un intero servizio dedicato al borgo medievale, una importante occasione di promozione per Candelo ma anche per il Biellese."