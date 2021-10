Sala Biellese, restyling all'area feste di Bornasco. Sindaco: “Ci occupiamo dei giovani”

Dando un grande valore alla socialità, si è pensato di potenziare la struttura dell’area feste di Bornasco, molto utilizzata dalle associazioni del paese. Per il primo lotto dei lavori previsti, si è deciso di impiegare 81.300mila euro derivanti dal disavanzo di bilancio.

I lavori inizieranno nella primavera del prossimo anno e si interverrà nella sostituzione dei servizi igienici, dedicandone uno ai disabili, e la creazione di locali spogliatoio. Con l’intenzione di implementare l’area trasformandola in area sportiva polivalente, verrà creata una piastra in cemento dove si possa praticare pallavolo, pallacanestro e si potrà pattinare. È prevista anche la creazione di piccoli percorsi in bicicletta nelle immediate vicinanze della struttura, già dotata di un comodo parcheggio, sia per dare l’opportunità di percorrere i sentieri a piedi o in mountain bike, sia per incentivare la pulizia dell’area boschiva adiacente.

“Per la prima volta ci occupiamo dei giovani – spiega il sindaco Roberto Blotto - dopo essere riusciti a sistemare un po’ tutti: finalmente riusciamo a dare l’occasione ai giovani di avere un’area dove praticare sport e andare a divertirsi. Questi lavori inoltre vanno ad implementare l’offerta turistica che il nostro paese può dare, con la rete sentieristica Semplicemente Serra, le aree picnic attrezzate ed il Museo della Resistenza”.