Riapre la strada per la galleria di Rosazza, l'accesso sarà solo dalla valle di Oropa

Buone notizie per gli escursionisti biellesi. Dalle 17 di venerdì 11 giugno è riaperta la Provinciale 513, dal km 7+600 al km 11+900 fino alla galleria di Rosazza. L'accesso sarà consentito solo dalla valle di Oropa, e la galleria potrà essere percorsa solo a piedi per raggiungere la locale locanda. Il lato della valle Cervo rimane chiuso tra il Santuario di San Giovanni e la Locanda, ovvero tra il Km 2+500 ed il Km 7+600, a causa dello stato di pericolo che ancora persiste dopo l'evento alluvionale dello scorso ottobre.

“Raccomandiamo a tutti i cittadini il rispetto dell'ordinanza, invitando a non oltrepassare le barriere fisiche poste per la chiusura, in quanto il tratto di strada presenta dissesti non ancora completamente ripristinati e sistemi di protezione abbattuti che non consentono il transito in sicurezza – scrivono dalla Provincia - L'amministrazione provinciale ha finanziato l'intervento definitivo per la risoluzione del disseto in prossimità del Santuario di San Giovanni per un importo complessivo di 470mila euro, completamento di un primo intervento che ha permesso di liberare la frana in roccia, ed è in corso di valutazione con l'Unione dei Comuni la Burch ed il comune di Campiglia Cervo la valutazione per un intervento definitivo anche nei pressi della galleria di Rosazza”.