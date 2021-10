Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, l'ASL Biella ringrazia i biellesi

Il 14 giugno è la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue (World Blood Donor Day) e il Paese scelto per ospitare l’edizione 2021 dell’evento è proprio l’Italia.

La ricorrenza, che sarà celebrata a Roma con una serie di iniziative virtuali, ha come slogan “Give blood and keep the world beating”, allo scopo di evidenziare l’importanza della donazione periodica di sangue e di emocomponenti per mantenere il mondo “vivo”.

In occasione di questa ricorrenza lo staff del Servizio Trasfusionale dell’ASL di Biella desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i donatori di sangue afferenti al Centro che, anche nel difficile periodo della pandemia, hanno garantito con la loro presenza e il loro gesto il supporto trasfusionale a tutti i pazienti.