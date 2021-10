A Zumaglia è tutto pronto per il centro estivo. E in estate lavori a scuola

In collaborazione con l’associazione polisportiva di Vigliano che gestisce le strutture, per il primo anno il comune di Zumaglia organizza il centro estivo per bambini dai 3 agli 11 anni.

Dal 14 al 30 giugno i bambini potranno ritrovarsi al campo comunale dalle 7,30 alle 17,30.Nei momenti di pausa o in caso di maltempo è a disposizione la palestra comunale. Istruttori qualificati affiancati dai ragazzi della scuola media intratterranno i partecipanti con giochi e sport, tra cui calcio, pallamano, ping pong e pattinaggio.

Con apposita delibera, il Comune ha deciso di sostenere con 25 euro a settimana i bambini che frequentano le scuole di Zumaglia, anche se non residenti. Inoltre con una convenzione con il Consorzio Iris, il Comune eroga un contributo di 1800 euro per coprire le spese di sostegno per i bambini diversamente abili.

Durante le vacanze estive, il Comune coglierà l’occasione per avviare i lavori di di sostituzione della caldaia della scuola e dei punti luce con lampade led a risparmio energetico, oltra alla tinteggiatura completa, per far trovare i locali scolastici completamente rinnovati al rientro a settembre.