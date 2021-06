Panathlon, premiati gli studenti biellesi per la traccia “Lo sport al tempo del Covid”

Arrivata a conclusione la decima edizione del Premio di studio del Panathlon. Il concorso riservato a scolari e studenti della provincia laniera ha visto i concorrenti argomentare in merito alla pandemia che ha colpito, specie nelle clausure anche loro. Il presidente della commissione, Alessio Seresini aveva proposto la seguente traccia «Lo sport al tempo del COVID: è andato tutto bene? Dal blocco delle attività agonistiche alla didattica a distanza: spunti dall’esperienza vissuta per progettare il futuro» che è stata sviluppata con particolare attenzione da parte dei candidati.

Per le Elementari ha vinto Arianna Lometto che nel suo disegno «ha saputo mettere in luce la capacità di adattarsi ad una situazione non desiderata» come recita la motivazione redatta da Bruno Cerutti.Per le Medie premio ad Arianna Mognaz, anche lei dell’Istituto comprensivo di Andorno Micca con il suo testo dove ha proposto un’accurata analisi delle conseguenze del Covid-19 sulla sua vita di sportiva descrivendone i momenti di crisi e di ricerca di reazione. Poi il presidente di Giuria Ugo Muzio ha consegnato i premi agli studenti delle Superiori.

Per il biennio primo premio al video di Valentina Frassati della 2º del Liceo Sportivo Iti Quintino Sella che raccontando il proprio vissuto ha esposto le proprie considerazioni sul significato di sport e «su quello che esso richiede e la sua collocazione nella realtà del mondo. La maturazione personale dimostrata è pregevole», sono ancora parole di Certutti. Infine, prima che il Luca Monteleone desse l’arrivederci al 2023, riconoscimento per gli studenti del triennio a Davide Gamba della 5º A dell’Istituto Bona con le immagini coinvolgenti del suo lavoro con il richiamo alla sfida che, oltre che nello sport, è richiesta nella vita di ognuno in tutta la sua durata.