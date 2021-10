Come investire durante la Pandemia del 2021?

Il 2020 è stato un anno fuori dall'ordinario non solo per il mondo finanziario, ma anche per la vita delle persone di tutto il mondo. Crollo del mercato azionario a causa del Coronavirus, correzione degli indici azionari ai livelli della Grande Depressione, eccessiva volatilità del mercato a causa delle elezioni presidenziali statunitensi, vaccinazione anti-coronavirus e cambiamenti macroeconomici: ecco cosa hanno monitorato gli speculatori esperti per cercare nuovi asset e diversificare i loro portafogli. In questo articolo, ho raccolto diverse strategie da usare sui mercati finanziari nel 2021.

Investimenti in valute

Investimenti in valute. Il mercato valutario Forex è un mercato finanziario in cui le valute vengono negoziate dal lunedì al venerdì ogni settimana 24 ore al giorno. Per alcuni, questo è solo un modo per scambiare una valuta con un'altra (questa opzione è ampiamente utilizzata dalle società transnazionali che hanno uffici in diversi paesi). Tuttavia, questo mercato è anche popolato da trader che guadagnano denaro con i movimenti di valuta. Chiunque può aprire un conto presso un broker Forex e negoziare tutte le valute mondiali.

Vantaggi e svantaggi degli investimenti in valuta

Un ovvio vantaggio del trading Forex è l'ampia scelta di strumenti e la relativa semplicità di utilizzo di questo tipo di asset. La disponibilità di notizie che influenzano i movimenti valutari aumenta l'interesse in tali investimenti perché anche i piccoli investitori privati possono analizzare il flusso di informazioni e fare previsioni esatte sulla base di questi dati.

Il principale svantaggio degli investimenti in valuta è la loro elevata volatilità che dipende non solo dalle notizie economiche ma anche da eventi che hanno poco a che fare con la finanza. Ciò rende talvolta difficile identificare il trend attuale, anche quando vengono pubblicati dati di fondamentale importanza.

Investimenti in azioni

L'acquisto e la vendita di azioni è stato a lungo uno dei tipi di investimento più diffusi nei mercati finanziari. Ad oggi, le azioni sono tra gli asset più complicati sul mercato. In questi giorni, le azioni delle società IT (Google, Microsoft inclusa) stanno godendo di grande popolarità, insieme alle azioni delle grandi banche internazionali.

Vantaggi e svantaggi degli investimenti in azioni

Il vantaggio di questo tipo di investimento in azioni è che offre la più ampia scelta di asset e stili di trading, in modo da poter scegliere ciò che è più adatto a te.

Lo svantaggio è che necessita il monitoraggio costante degli eventi di mercato, soprattutto se si scambiano azioni di più società contemporaneamente. Se perdi qualche notizia importante, rischi di interpretare male la situazione reale del mercato e di prendere decisioni di trading sbagliate.

Investimenti in indici di mercato

Gli investimenti in indici di mercato sono una curiosa alternativa all'acquisto di azioni normali. Gli indici più promettenti sono gli asset delle borse valori più famose del mondo (a Londra, New York, Parigi e in altre grandi città). Il valore di ciascun indice di mercato è costituito dal costo complessivo delle azioni che include e la variazione media dei movimenti di prezzo viene utilizzata per capire se il valore dell'indice è cresciuto o è diminuito in un determinato giorno o in un altro.

Vantaggi e svantaggi degli investimenti in indici

Come per le azioni, questo tipo di trading è piuttosto complicato fintanto che non devi disporre di informazioni sugli indici azionari e sul loro contenuto, ma anche monitorare costantemente le dinamiche dell'intero mercato. Tuttavia, questo non è un problema per molti investitori: è molto più facile trovare informazioni sugli eventi economici di un paese nel suo complesso che cercare tutte le notizie o i report di una determinata azienda.