Soccorso Alpino cerca un disperso nel Parco Nazionale della Valgrande. Dal nord ovest

Da ieri sera è in corso un'operazione di ricerca nella zona del Parco Nazionale della Valgrande (Vb) per un escursionista disperso. La denuncia di mancato rientro è stata effettuata dalla moglie dopo che l'uomo non è tornato a casa da un'escursione con partenza da Cicogna, dove è stata individuata l'automobile, in direzione di Pian dei Boit.

Sul posto i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con le squadre a terra, gli esperti in ricerca e una squadra forre per perlustrare l'alveo del fiume. Presente il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza con un elicottero per il trasporto a monte delle squadre, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri Forestali.