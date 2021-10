Ubriaco guida in modo pericoloso. Carabiniere fuori servizio contribuisce a risalire al responsabile

Nel pomeriggio di ieri, 12 giugno, un militare del NORM di Cossato, fuori servizio e mentre passeggiava con la propria famiglia, ha notato un ragazzo che, in evidente stato di ebbrezza, guidava l'auto in maniera pericolosa.

Segnalata la targa alla Centrale Operativa, sono scattate subito le ricerche per individuare l'automobilista che con quella guida poteva essere un pericolo per altri utenti.

L'uomo è stato poi rintracciato nel Cossatese e per lui sono scattate le diverse sanzioni stradali.

Gli uomini dell'Arma, anche fuori servizio, sono sempre al servizio dei cittadini e della loro sicurezza.