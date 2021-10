Quaregna: Danneggia un'auto in sosta e si dilegua. Rintracciato dai Carabinieri e sanzionato

Nel pomeriggio del 12 giugno, a Quaregna Cerreto, un automobilista, forse in preda ai fumi dell’alcool, ha danneggiato un veicolo in sosta allontanandosi poi in tutta fretta senza preoccuparsi dell'accaduto. Inutile scappare perché, grazie alla targa rilevata dal danneggiato, i Carabinieri di Cossato lo hanno rintracciato e per lui scatteranno le sanzioni previste.