Liti tra vicini e in famiglia. Notte agitata per i biellesi che chiedono intervento dei Carabinieri

Non è stata una notte tranquilla nel biellese. Probabilmente l'arrivo del caldo e l'esigenza di tenere aperte le finestre acuisce l'insofferenza di chi non vuole essere disturbato. Cani che abbaiano, schiamazzi e rumori vari sono motivo di liti accese tra vicini e in famiglia. I Carabinieri sono intervenuti varie volte nella notte per sedare gli animi. Nulla di grave ma si percepisce che l'intolleranza verso il prossimo è giunta a livelli preoccupanti.