Un libro di ricette e altro….. dall’Alberghiero di Valdilana

Un anno scolastico difficile che si chiude però con un bel traguardo raggiunto: la produzione di un libro di ricette ..e altro, frutto del lavoro della 4°A dell’ Istituto Alberghiero di Valdilana, sede staccata dell’ Istituto “Gae Aulenti” di Biella.

“Questo libro vuole essere testimone del lavoro svolto dalla mia 4°Enogastronomia Cucina – spiega il prof. Bozzone Stefano, che ha curato il progetto- Una classe di alunni che ha dimostrato di essere sempre attiva, impegnata e volenterosa nello sperimentare e imparare cose nuove. Il materiale presentato è stato elaborato, realizzato e perché no, gustato nel corso dell’anno scolastico. Abbiamo voluto prendere ispirazione dal grande romanzo di Jules Verne “ Viaggio al centro della Terra”, e quindi intitolare il nostro testo “ Viaggio al centro della nostra Terra …. Italia”. Il libro e’ rappresentativo ed e’ appunto un viaggio ,un percorso che tocca tutte le regioni d’ Italia e che illustra i prodotti enogastronomici più conosciuti e rinomati. Il tutto seguito dalla descrizione di un menù classico con le specialità e i prodotti locali della regione presa in esame. Ogni menù è caratterizzato dall’ accompagnamento di un cocktail e di uno o più vini. Per quest’ultimo lavoro un ringraziamento al collega prof. Alessandro Tolin e alla sua classe 4° Enogastronomia Sala per aver integrato questa parte di materiale informativo”.

Questo libro avrà il suo proseguo nel prossimo anno scolastico quando i ragazzi saranno impegnati nello studio dei piatti dei principali stati d’Europa e del mondo. La continuazione del viaggio è quasi una certezza e il secondo volume è già in progetto. Si chiude invece l’esperienza degli alunni della classe 5° B Cucina, con un libro fotografico , “Il giro del mondo in 80 ricette” e forse più.. creato raccogliendo le immagini dei piatti realizzati nel corso delle esercitazioni pratiche di questo anno scolastico.