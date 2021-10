A Biella una pietra di riuso in ricordo dei Caduti della Grande Guerra di Padova

Il Comune di Biella, in occasione delle manifestazioni celebrative per la riunificazione d’Italia, il 17 marzo 2019 ha inaugurato una particolare installazione commemorativa nell’area monumentale “Nuraghe Chervu” dedicata alla Brigata “Sassari” e ai Caduti biellesi della Prima Guerra Mondiale.

Per completare tale area, nel centesimo anniversario della Grande Guerra ha deciso di inserire un lastricato commemorativo composto da pietre di riuso provenienti da tutti i comuni d’Italia con inciso il numero dei Caduti della Prima Guerra Mondiale.

Anche il comune di Padova ha aderito all’iniziativa inviando una pietra di riuso in trachite (pietra locale tipica dei Colli Euganei) che era stata utilizzata per pavimentare le piazze cittadine.