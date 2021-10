Vaglio: Il Centro Estivo come l'Oratorio del passato

La pandemia ha modificato le abitudini delle famiglie, lasciando nei più giovani momenti di sbandamento. Nell'estate del 2020, la prima in era di Covid-19, l'Associazione Vaglio Cultura e Sport, ha portato avanti l'iniziativa di organizzare, come faceva da oltre 25 anni, il Centro Estivo. E' stata un'avventura! un po' snervante e faticoso, in particolare per i ragazzi, non abituati al rispetto delle stringenti norme anti contagio, ma tutto sommato è andata bene.