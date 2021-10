ASL Biella, il nuovo direttore Sanò incontra il sindaco Locca

Il direttore generale dell’ASL Biella Mario Sanò, nella mattinata mercoledì 9 giugno, ha incontrato il sindaco di Ponderano Roberto Locca. Il colloquio conoscitivo svoltosi in Ospedale è stato organizzato per stilare un quadro generale della situazione e individuare i primi punti da esaminare in maniera comune, con l’obiettivo di sviluppare e incrementare sempre di più l’attività assistenziale sul territorio.

«Approfitto dell’occasione per ringraziare i molti amministratori e rappresentanti delle istituzioni locali che di persona o tramite lettere e messaggi mi hanno dato il loro benvenuto nel Biellese in questi primi giorni di lavoro per me – afferma Sanò – Ritengo questo segnale di coesione un base fondamentale sulla quale proseguire il percorso che ci vede, tutti insieme, impegnati nel garantire il miglior supporto possibile alla cittadinanza. Ringrazio quindi Locca che, da “padrone di casa”, ha tenuto a incontrarmi. La collaborazione tra le nostre parti sarà certamente proficua».