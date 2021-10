Tragedia del Mottarone, l'opinione di Pietro Brovarone: “Il giudice naturale”

Come spesso accade in Italia, tutto ciò che ha a che fare con il pianeta giudiziario può apparire confuso e oscuro. Nella vicenda relativa al disastro della funivia del Mottarone, oltre alle decisioni legittimamente assunte e meramente temporanee legate alla convalida dei fermi per gli indiziati di delitto, è emerso un profilo ulteriore legato alla sostituzione del giudice che si è pronunciato sulla misura cautelare.

Il giudice che si è occupato in prima battuta del caso è stato sostituito. Questa decisione presa dal presidente del tribunale ha portato alla proclamazione di un astensione per il prossimo 22 giugno da parte degli avvocati del foro di Verbania e all'apertura di un fascicolo presso il Consiglio Superiore della Magistratura.

Tutto ciò crea sicuramente sconcerto nell'opinione pubblica e risulta di difficile comprensione da parte del cittadino comune. Non è compito di chi scrive dare soluzioni sulla questione che dovrà essere affrontata nelle sedi opportune. Ciò che si può però ricordare è il principio costituzionale della precostituzione del giudice naturale per legge. Tradotto nessuno può scegliersi il giudice, ma è la legge mediante meccanismi precostituiti che stabilisce a priori quale giudice deve essere investito di un determinato affare giudiziario.

Una volta individuato il giudice secondo criteri prestabiliti questi è tenuto a definire il procedimento nell'ambito della fase di sua competenza. È un principio di garanzia e di tutela dell'indipendenza del giudice oltre che di imparzialità del sistema. Va osservato, poi, che l'eventuale violazione delle norme che regolano la precostituzione del giudice naturale costituisce nullità di tutti gli atti compiuti dal giudice nominato in violazione delle dette norme. Ora sarà sicuramente importante fare chiarezza celermente, per evitare conseguenze nefaste per il futuro del procedimento penale in corso.