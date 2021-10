Biella incontra Oropa, 5 attori cercasi

Fino a domenica 13 giugno sono aperte le selezioni per casting on line per riprese video che verranno effettuate in presenza nel periodo tra il 21 e il 27 giugno relative alla mostra Biella incontra Oropa che verrà inaugurata il 16 luglio 2021 a Palazzo Ferrero a Biella.

Il progetto che vede capofila il Santuario di Oropa, con l’associazione StileLibero, l’associazione Storie di Piazza APS, l’associazione BIBOx Art space, e il sostegno di Fondazione CR Biella, racconterà della profonda affezione della città nei confronti della Madonna Nera, di come questo affetto sia stato la spinta nella prima Incoronazione di 400 anni fa e come sia cresciuto nel corso dei secoli fino ai giorni nostri.

I monologhi sono stati curati dal professor Pier Francesco Gasparetto e sono tratti dal suo libro La Regina delle Alpi. Al racconto dei personaggi che copre un arco che dal 1620 arriva al 1920 si aggiunge una versione 2020, in cui la solenne ricorrenza ha avuto un'imprevedibile svolta a causa della situazione pandemica.

Cerchiamo sia attori che attrici con le seguenti caratteristiche:

- Padre Michele: Un attore sui 30 anni, smilzo e attivo, gioviale, epoca 1620, ruolo frate; taglia 48

- Giovanni Galliari: Un attore di una quarantina d’anni, alto e magro di corpo e di volto, epoca 1720 - pittore andornese;

- Lucia: Un'attrice napoletana sui 30-40 anni per personaggio suora, Figlia di Maria, epoca 1820;

- Don Pietro Magri: Un attore, 45-55 anni - religioso e musicista epoca 1920;

- Floriana: Un'attrice/cantante (soprano) sui 25- 30 anni, brunetta, vivace, determinata. Ruolo direttrice del coro, epoca 2020.

Si richiede nel provino breve canto finale. Per partecipare occorre inviare la propria richiesta con curriculum e foto a info@storiedipiazza.it , specificando nell'oggetto il personaggio per cui ci si candida. Verrà inviato un breve stralcio del monologo che andrà interpretato, ripreso e inviato on line. Le selezioni si concluderanno entro il 13 giugno.

Per i cinque personaggi selezionati le riprese impegneranno circa una giornata in uno dei giorni indicati e saranno effettuate a Biella. Per ulteriori informazioni è possibile rispondere a questa email