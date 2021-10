Saltano alcuni tombini a Mosso e un automobilista fora un copertone della propria auto: per fortuna solo un grande spavento e intervento dei Carabinieri di Bioglio che informano l'Ente proprietario della strada per la messa in sicurezza.

Anche a Trivero un ramo d'albero ha ostruito parte della carreggiata ed i Carabinieri della locale stazione hanno garantito la viabilità fino al taglio dell'arbusto.