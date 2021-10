Lutto a Valdilana per la morte di Claudio Passuello, il ricordo dell'Associazione Delfino

Lutto a Valdilana per la morte di Claudio Passuello, noto per il suo attivismo nel mondo del volontariato. Aveva 82 anni.

A ricordarlo, in queste ore, l'Associazione Delfino Valdilana con un post sulla propria pagina Facebook: “Dobbiamo purtroppo dire addio a Claudio Passuello, nostro socio e per anni tra i responsabili del centro incontro. Lo ringraziamo di cuore per il tempo che ha dedicato all'associazione e ai nostri anziani. Un abbraccio ai figli e ai familiari”. L'ultimo saluto avrà luogo lunedì pomeriggio, partendo dall'Ospedale degli Infermi di Ponderano.