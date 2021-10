La prudenza alla guida non è bastata ad un automobilista 50enne per evitare un capriolo apparso all’improvviso in mezzo alla strada. Il fatto si è verificato nella tarda serata per le vie di Curino.

Lo scontro è stato inevitabile con l’animale fuggito nella boscaglia circostante. Solo danni al veicolo. I Carabinieri di Masserano hanno prestato il dovuto soccorso intervenendo prontamente sul posto.