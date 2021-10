Salussola scende in campo per ripulire dai rifiuti la Vecchia Strada del Brianco

Il volontariato è una chiave fondamentale per la riuscita di molte attività volte alla cura del territorio. A Salussola i rappresentanti di molte associazioni del paese sono pronti a pulire la “Vecchia Strada del Brianco”.

Una strada di 3km in mezzo ai boschi dove le persone non attente al bene pubblico hanno lasciato abusivamente spazzatura, detriti edili e pezzi di arredamento. Alla vista di quanto abbandonato in questa strada, l’assessore Massimo Canella si chiede “come sia possibile visto che è attivo un servizio gratuito che prevede il ritiro presso la propria abitazione anche dell’immondizia straordinaria, basta avvisare in Comune.”

L’intenzione è quella di organizzare eventi simili ogni 2 mesi, dedicandosi di volta in volta a parti diverse del paese. Il ritrovo è alle 9 di questa mattina, 12 giugno, presso la stazione ferroviaria del paese. L’impegno previsto è fino alle 13.