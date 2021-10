Netro, la Pro Loco si rinnova e si prepara a festeggiare i 30 anni

Il direttivo della Pro Loco di Netro si rinnova: confermate tutte le cariche, anche quella di presidente che per il terzo anno consecutivo è assegnata a Barbara Apollo, con l’aggiunta di tre nuovi giovani come consiglieri, Riccardo Apollo, Simone Pellerei e Massimo Brua che porteranno idee nuove e tanta voglia di fare.

Quindi in questo per gli anni 2021-2024 il CDA sarà così composto: la presidente Barbara Apollo sarà affiancata dal vice Franco Chiarentini, dalla cassiera Anna Roj e la segretaria Mariuccia Ceresoli. I consiglieri sono: Riccardo Apollo, Mauro Boffi, Remo Bonino, Massimo Brua, Gianluca Cattai, Fernarda Ferrara, Gianpiero Mortarino, Simone Pellerei e Barbara Rossetti.

Dopo due anni di stop, non si è perso tempo per recuperare il tempo perduto e sono stati organizzati due eventi per le serate dei weekend del 16/17/18 e del 23/24/25 luglio, con musica e ristorazione. Invitati gli Explosion Band, l’Orchestra Lanteri, l’Orchestra Tarantino e la Shary Band.

Così commenta Apollo: “Non organizziamo appuntamenti in piazza quest’anno, ma considerando che quest’anno la Proloco compie 30 anni, ci sembra giusto festeggiare comunque. Invitiamo tutti a partecipare alle nostre feste, a brevissimo uscirà il programma sulla nostra pagina Facebook”.

Il tutto sarà gestito nel pieno rispetto delle normative anti-Covid; è richiesta la prenotazione per la gestione dei tavoli contingentati.