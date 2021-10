I sintomi della gravidanza e le precauzioni successive

L’assunzione in gravidanza di integratori alimentari deve essere sempre concordata con il medico curante, tuttavia esistono alcuni nutrienti che possono essere assunti in maniera preventiva. L’acido folico , per esempio, supporta la crescita dei tessuti materni, e riduce sensibilmente le probabilità di una malformazione del tubo neurale. Prontogral è un integratore alimentare che contiene 400 mcg di acido folico, insieme a DHA vitamine e minerali ,creato da Leonardo Medica appositamente per le future mamme.