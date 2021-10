Maxischermo per gli Europei ed entusiasmo a ViVigliano. Ma la pioggia rovina la festa nel finale

Si respirava grande entusiasmo per la serata d'esordio di ViVigliano 2021 ma la pioggia ha rovinato la festa. Ieri sera, 11 giugno, ha avuto inizio il ricco programma della rassegna estiva di Vigliano Biellese che durerà fino al prossimo 11 luglio, contraddistinto da concerti, cinema, spettacoli, danze, teatro e partite degli Europei. E proprio ieri sera, è stato allestito un maxischermo nella piazza Martiri Partigiani per assistere al match tra Italia e Turchia, finita 3-0 con l'autogol di Demiral e le reti vincenti dei bomber Immobile e Insigne.

Circa 265 i biglietti staccati all'ingresso, con la presenza di molti giovani vestiti con la maglia azzurra e parte dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Cristina Vazzoler. Emozionante il momento dell'Inno di Mameli: tutti i piedi a intonare “Fratelli d'Italia” e a tifare i propri beniamini al fischio d'inizio.

“Tutto si è svolto per il meglio, poi ha cominciato a piovere forte sul finire del primo tempo – spiega l'assessore alle Politiche Giovanili Luca D'Andrea – Abbiamo dovuto rinviare l'evento e mandare a casa le persone, giusto in tempo per vedersi i gol in diretta. Peccato per il maltempo ma stasera c'è un nuovo evento da non perdere: il Concerto Sempre Noi Max Pezzali 883 Tribute Show, che ha già riscontrato 300 prenotazioni”.