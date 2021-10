ASL Biella, il viceministro Pichetto incontra la direzione dell'Ospedale

Il futuro della sanità biellese e le prospettive del territorio sono state al centro dell’incontro di venerdì 11 giugno, tra Gilberto Pichetto e il direttore generale dell’ASL di Biella Mario Sanò. Il viceministro dello Sviluppo Economico ha fatto visita all'Ospedale degli Infermi per garantire la prosecuzione del suo lungo impegno a favore della provincia e dello sviluppo delle sue strutture.

Tra queste proprio la struttura di Ponderano e con esso tutti i servizi dell’Azienda Sanitaria Locale di Biella. “Durante la costruzione ho visto 'crescere' il nuovo Ospedale mattone dopo mattone e oggi sono felice di trovarmi qui a portare il mio saluto al direttore generale – ha affermato Pichetto – Sono convinto delle capacità della direzione della nostra ASL e dei margini di sviluppo che l’Azienda può perseguire nei prossimi anni. A Sanò va il mio augurio di buon lavoro al servizio del territorio, cui sono profondamente legato e per il quale continuerò a spendermi per il benessere di chi lo vive”.

“Il colloquio con il sottosegretario è stato un onore per me e per l’Azienda che rappresento – il commento di Sanò – La collaborazione tra enti e istituzioni è fondamentale nell’accrescimento dell’assistenza alla cittadinanza; sono certo che avremo nuovamente occasione di confrontarci per discutere della nostra realtà, per la quale Pichetto ha costantemente un occhio di riguardo”.