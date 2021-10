A Biella donazioni e raccolte alimentari all'opera: ecco dove

Continuano le raccolte alimentari de “La Finestra del Sole Biella”. Sabato 12 giugno i volontari saranno a disposizione presso i punti vendita Lidl di Biella, in via Ivrea 7 e in Corso Europa 11, dove verrà accettato l’aiuto dei clienti che vorranno donare prodotti a lunga scadenza.

Grazie alla generosità dei partecipanti, l’associazione riesce a distribuire mensilmente almeno 25kg di cibo a 70 famiglie in difficoltà, organizzando circa 30 appuntamenti all’anno nei centri commerciali che aderiscono all’iniziativa.