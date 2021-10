Loro Piana annuncia piano di investimenti per rendere più competitivo ed efficiente proprio footprint industriale

Loro Piana annuncia l’avvio di un piano di investimenti, in coerenza con le strategie di mercato e di prodotto, con la finalità di rendere maggiormente competitivo ed efficiente il footprint industriale della propria Divisione Tessile e della controllata Manifattura Loro Piana. A tal fine, la Divisione Tessile ha avviato un processo di riposizionamento sul mercato con l’obiettivo di rafforzare la propria leadership nel settore, attraverso un rilancio del proprio assetto produttivo per garantirne velocità, efficienza e dinamismo, con una serie di investimenti strutturali che vedono coinvolti gli stabilimenti di Verrone, Quarona e Borgosesia.

Dopo approfondite valutazioni tecniche e organizzative, l’azienda ha ritenuto che il sito di Ghemme non sia idoneo a supportare gli sviluppi strutturali di cui sopra e ha, pertanto, convocato, lo scorso 7 Giugno, le rappresentanze sindacali territoriali e aziendali interessate per illustrare le motivazioni tecnico-produttive delle proprie decisioni organizzative. La Società ha comunicato che la riorganizzazione avviata non avrà alcun impatto sui livelli occupazionali ma, al contrario, che tutti i dipendenti interessati verranno ricollocati presso altre sedi, oltre che supportati nella formazione necessaria a proteggere le competenze distintive del settore, delle quali Loro Piana è simbolo di eccellenza.

Dei 49 dipendenti attualmente basati a Ghemme, la maggior parte continuerà a lavorare in filatura presso l’ampliato e rinnovato sito di Verrone, mentre i rimanenti saranno ricollocati all’interno dei siti Loro Piana e Manifattura Loro Piana. Manifattura Loro Piana, che vive da sempre un processo di ampliamento delle competenze strategiche volte a garantire la realizzazione dei suoi prodotti, ha inaugurato nel 2020 una nuova unità di taglio e confezionamento tessile, investendo in macchinari dedicati alla maglieria, e avviando nel 2021 un ulteriore processo di rafforzamento del reparto tessitura, con in programma l’inserimento di risorse con competenze specialistiche in ambito di programmazione ed industrializzazione prodotto.

Tale processo prevede la centralizzazione di alcune delle attività produttive attualmente presenti nei siti di Sillavengo e Mede che consentirà di ampliare l’attività di tessitura, garantendo un ambiente di lavoro maggiormente confortevole e adeguato e un miglior utilizzo degli spazi del sito. Questo intervento permetterà di ampliare gli spazi dedicati alla scuola di rimaglio presente a Mede, internamente gestita da Loro Piana tramite l’Accademia dei Mestieri che anche quest’anno contribuirà alla qualificazione professionale e all’assunzione di giovani che si affacciano a questo settore. ‘’I nostri dipendenti, il savoir-faire e la ricerca pioneristica di Loro Piana hanno reso la nostra azienda un’eccellenza nel mondo.

Gli ampliamenti delle sedi, la modernizzazione dei macchinari e gli investimenti previsti, contribuiranno a un miglioramento qualitativo sia dell’ambiente di lavoro per i nostri dipendenti che dei nostri prodotti.’’ – racconta Cinzia Tito, Global Company HR Director – ‘’Nonostante il periodo difficile che il mondo del Tessile sta vivendo, Loro Piana continua a tutelare i suoi dipendenti, investendo sulle persone, sulla tecnologia e sulle strutture, contribuendo a rendere maggiormente competitivo ed efficiente il proprio footprint industriale.’’