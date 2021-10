Dal Nord Ovest – Si riparano in baita, escursionisti trovati dal Soccorso Alpino

L'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese si è concluso intorno alle 5 di questa mattina quando due escursionisti sono stati consegnati alla loro automobile. Verso mezzanotte, una squadra salita al Colle delle Furce aveva sentito i loro richiami e visto segnali luminosi provenienti dal versante Bura di Tallorno.

Dopo un paio d'ore, a causa del terreno impervio e ancora caratterizzato dalla presenza di neve, li hanno raggiunti presso l'Alpe Piana dove si erano riparati in una baita. Erano in buone condizioni di salute, per cui sono stati riaccompagnati a valle a piedi. Sono intervenuti una decina di tecnici delle stazioni di Ivrea e Valle Orco del Soccorso Alpino. Hanno collaborato nell'intervento i Carabinieri di Valchiusa e i Vigili del Fuoco.