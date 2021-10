Zubiena, ecco le borse di studio per gli studenti più meritevoli

Il sindaco di Zubiena Davide Basso ha reso nota l’intenzione -da parte del Comune- di assegnare delle piccole borse di studio agli studenti più meritevoli del paese.

Queste saranno riservate solamente agli scolari residenti nel territorio del Comune; il premio consiste in 100 euro per ogni studente che abbia conseguito la votazione più alta in ciascuna delle cinque classi della Scuola Primaria di via Capoluogo.

Le borse di studio fanno ovviamente riferimento all’anno scolastico che si appresta a terminare in questi giorni. Le eventuali domande di partecipazione al bando -debitamente sottoscritte- dovranno essere recapitate (via mail o direttamente) presso gli uffici comunali entro il 30 giugno.