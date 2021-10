Istruzione, lettera di fine anno scolastico dell'assessore Bessone

Riceviamo e pubblichiamo:

"Cari alunni e cari genitori, Gentilissimi Docenti, Gentile personale ATA

Scrivo questo pensiero per inviare a tutti voi un saluto di fine anno, un anno scolastico imprevedibile, che ha presentato problematiche del tutto inaspettate, che vi hanno messo a dura prova, in special modo voi docenti che siete stati chiamati, con decisioni rapide, a trovare soluzioni inedite.Questi mesi sono stati scanditi dall’incertezza, dalla lontananza, da un nuovo modo di concepire lo studio e le attività didattiche ed educative, ma anche gli spazi ed i momenti di gioco e socialità.

L’emergenza sanitaria ha cambiato la didattica e i suoi ritmi ma non è venuto meno il vostro impegno, la passione e l’entusiasmo. Oltre all’insegnamento, alternato da “presenza” e “ didattica a distanza”, avete ascoltato, sostenuto, incoraggiato e rassicurato i vostri ragazzi e ragazze.Un ringraziamento ai genitori che hanno dovuto modificare le loro abitudini per affiancare e sostenere i loro figli e fare delle loro camerette un quartier generale per la DAD.

Un pensiero ed un saluto speciale a tutti gli alunni ed alunne. In particolare per coloro che hanno terminato un ciclo scolastico e si apprestano a salire un altro gradino sulla scala della loro formazione.Un grazie ancora a voi ragazzi e ragazze per la costanza e la presenza, perché non vi siete mai arresi in questo anno difficile impegnandovi a mantenere il passo con lo studio, approcciandovi con nuove tecnologie.

Come Amministrazione ringraziamo tutti coloro che operano nel mondo della scuola per il grande lavoro svolto.Vi lascio così con un “arrivederci” al nuovo anno scolastico e buona estate a tutti".