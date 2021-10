Domani associazioni in marcia contro la diga in Valsessera

Le associazioni Legambiente Circolo Biellese Tavo Burat, Custodiamo La Valsessera, CAI – Sezioni di: Biella, Valsessera, Trivero, Mosso, Comitato Tutela Fiumi di Biella hanno organizzato una giornata di sensibililizzazione e di protesta contro la realizzazione di un nuova Diga in Valsessera, con l’obiettivo di informare il più possibile la popolazione.

Stante l’impossibilità, come inizialmente previsto, di effettuare una escursione fino all’invaso di Miste sul Sessera partendo dal santuario della Novareia è stato scelto di articolare nella giornata del 12 giugno, anche su indicazioni della Questura di Biella, le due seguenti attività: manifestazione pubblica in forma statica, in ossequio alle disposizioni Covid, nella piazza antistante il Municipio di Coggiola dove sarà presente un gazebo con documentazione sul progetto e sulle iniziative svolte dalle associazioni in questi anni. Ritrovo dei partecipanti alle 10.

Dalle 11,30 alle 13 passeggiata escursionistica da Coggiola al santuario del Cavallero con finalità ludico-sportive e culturali-turistiche proprie delle realtà associative organizzatrici della giornata.