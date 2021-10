A Zimone sono in arrivo le “fototrappole” nelle aree rifiuti

Il comune di Zimone intende tenere sotto osservazione le proprie isole ecologiche, ovvero le aree adibite al conferimento dei rifiuti situate lungo il territorio comunale.

Per questo motivo si è reso necessario procedere alla fornitura di tre “fototrappole”. Si tratta di particolari dispositivi usati soprattutto per l’uso esterno, particolarmente indicate per le riprese notturne e la videosorveglianza.

Le fototrappole sono complete di batterie e scheda SD e verranno fornite a Zimone da una ditta sarda specializzata.