Con Chef Fulvio alla Gastronomia del Viale per un piatto unico della nostra tradizione:” Il fritto misto alla piemontese"

Ogni giorno alla Gastronomia del Viale, sin dalle prime ore del mattino, si accendono i fornelli in cucina per la preparazione di piatti sfiziosi. Le materie prime scelte in maniera accurata, unite alla professionalità del personale garantiscono un risultato finale pronto per essere presentato e servito in tavola.

Il fritto misto è un piatto conviviale, di antica tradizione popolare piemontese, gradito in tavola tutto l’anno anche se tipico dei mesi più freddi. Nato in un’epoca in cui la macellazione degli animali avveniva in casa e lo spreco e gli scarti erano davvero ridotti al limite. Un piatto completo, che negli anni ha aumentato le sue portate sino ad arrivare a ben trenta portate, dal salato al dolce: diverse verdure, carni miste, pesce, frutta, semolino e l’immancabile amaretto. La densità della pastella che avvolgerà gli ingredienti, prima lavati e puliti, e successivamente fritti in olio bollente, è importante. Non deve essere troppo densa e nemmeno troppo sottile e dovrà donare una piacevole doratura esterna.

Alla Gastronomia I Sapori del Viale potrete ordinare il vostro Fritto Misto da gustare con i vostri amici e parenti e se non potrete raggiungere il negozio, sarà a disposizione dei clienti, su prenotazione, il servizio di delivery (consegna a domicilio) con orari flessibili e consegna puntuale. Il negozio è aperto tutti i giorni, tranne il lunedì.