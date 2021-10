Sogno sfumato per Teens Biella, ultimo quarto amaro: passa il turno Gallarate

Finisce a Gallarate la stagione del Teens Basket Biella ZetaEsseTi: la squadra di coach Gianpiero Bertetti perde 52-65 dopo 40 minuti di battaglia e non riesce così a difendere il +10 del Forum.

Il sogno di capitan Murta e compagni si spegne nell’ultimo quarto: a 1’30” dalla sirena del terzo quarto infatti il match è in parità a quota 44, con Biella che risponde colpo su colpo ai padroni di casa, limitati dalla pessima serata ai liberi (17/40 alla fine). Un parziale di 6-0 firmato da due triple della stella Acker da la prima spallata al Teens. Vercellino riporta i suoi a -4 in apertura di quarto periodo, ma è il canto del cigno: Gallarate piazza un parziale di 11-0 e vola a +15 sul 61-46 a tre minuti dalla sirena.

Due liberi di Maffeo e una tripla di capitan Murta valgono l’ultimo sussulto sul 61-51. Gallarate da la spallata decisiva sfruttando anche una palla persa del Teens (65-51), Castagnetti segna solo un libero che vale il -13. Gallarate perde palla su rimessa e regala a Biella la chance del -10 che sarebbe valso il supplementare, ma i cinque scelti da Bertetti per l’ultima azione non riescono a tentare la tripla che avrebbe allungato il sogno.

La stagione del Teens si chiude comunque con un bilancio positivo, una coppa in bacheca da neo promossa e il primo play off di C Gold della propria storia.

BasketBall Gallaratese-Teens Basket Biella ZetaEsseTi 65-52 (15-14; 31-29; 50-44).

Gallarate. Danelutti 6, Acker 19, Bernardi 2, Clerici 14, Calzavara 14, Marotto 5, Gatto, Ferrario 2, Ciardello 2, Freri 1, Magnani ne, Santinon ne. Allenatore: Baroggi.

Biella. De Simone, Murta 11, Borgialli 6, Dotti 2, Castagnetti 6, Maffeo 4, Pasqualini 9, Cena, Bergamaschi 4, Cerri ne, Squizzato 4, Vercellino 6. Allenatore: Gianpiero Bertetti.