bonprix TeamVolley, Under 17 arriva alle semifinali

Con la splendida vittoria di ieri sera ai danni di Alessandria Volley Resicar la Under 17 bonprix TeamVolley approda alle semifinali territoriali. Un 3-0, quello ottenuto dalle ragazze di coach Fabrizio Preziosa contro le pari età alessandrine, che equivale al raggiungimento dell'obiettivo minimo stagionale. Le giovani biancoblù, adesso, dovranno vedersela, per l'accesso alla finale, con la corazzata Igor Novara.

Un impegno sulla carta proibitivo, una sorta di finale anticipata, che però le biellesi attendono con ansia, perché è davvero tanta la voglia di confrontarsi con le più forti. «La partita di stasera - ha sottolineato coach Fabrizio Preziosa a fine gara - non iniziava sotto i migliori auspici, almeno da punto di vista della stanchezza delle ragazze, che arrivavano da due partite complicate come quella disputata dalla Serie C contro Novara e quella di ieri sera dell'Under 19 contro Occimiano. Inoltre, qualche piccolo acciacco fisico da gestire e il caldo prepotente di oggi hanno reso il match ulteriormente difficile. La richiesta categorica alle mie giocatrici è stata "non si deve sentire la fatica e di non si devono sentire i dolori", in poche parole nessuna distrazione sul piano mentale. Era fondamentale basare il nostro gioco su battuta forte e muro difesa disciplinato per mettere pressione sulle avversarie e ridurre il loro potenziale offensivo. Devo dire che è venuta fuori la miglior prestazione stagionale nel momento più importante, quello che ci porta in semifinale territoriale contro la corazzata Igor Novara. Siamo assolutamente consapevoli di quanto potrà essere difficile contro una squadra così ben strutturata ma siamo anche consapevoli del fatto che arriveremo a quella sfida forti della grande partita che abbiamo disputato questa sera contro Alessandria. Approdare nelle prime quattro a livello territoriale era l'obiettivo che ci eravamo prefissi all'inizio di questa stagione. Missione compiuta, tanta roba!».

U17 Bonprix Teamvolley - Alessandria Volley Resicar 3-0

Parziali: 25-9, 25-14, 25-13

TeamVolley: Gilardi 1, Zatta 10, Levis 10, Biasin B. 11, Caramori 8, Biasin C. 6, Ippolito (L), Lorenzon ne, Corso ne, Gaboardi ne, Pelliciari ne, Moschin ne. Allenatore: Fabrizio Preziosa. Assistente: Gianluca Cuda. Dirigente: Francesca Pizzighello.