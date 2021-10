Rally Lana 2021, il lato luminoso della forza

Da giovedì 10 giugno con l’apertura delle iscrizioni parte ufficialmente l’edizione 2021 del RallyLANA, la numero 34 della sua storia, organizzato da rallyLANA.ALIVE A.S.D., e con la New Turbomark a curarne gli aspetti tecnico-sportivi. Nel 2020 il RallyLana ha avuto la forza di riaprire l’attività rallystica nel Nord Italia in un momento oscuro e difficilissimo per tutti.

Meno di un anno dopo ribadisce il suo ruolo di evento trainante a livello nazionale che esprime tutta la forza della sua moderna e capace organizzazione, che partendo da una storia che pochi possono vantare ha dato vita ad un rally capace di adeguarsi costantemente alle esigenze legate all’evoluzione della specialità e alle contingenze, anche le più imprevedibili come la pandemia e le sue implicazioni. Se il 2020 è stata l’edizione della coraggiosa ripresa, quella del 2021 sarà il primo fiducioso passo verso il ritorno alla normalità, verso un futuro migliore. A cominciare dalla desiderata possibilità di avere il calore del pubblico e tutte le manifestazioni collaterali che hanno riportato il RallyLANA ai vertici della specialità. Nel rispetto del format scelto da ACI Sport, più concentrato e breve, che ha avuto un ruolo decisivo nel consentire – a differenza di tanti stati europei - la ripresa dei rally in Italia, il 34.

RallyLANA riproporrà lo schema dello scorso anno, ma con novità importanti. Torna la classica Oropa, che sarà al centro del programma di sabato 10 luglio insieme ai due passaggi sulla (lievemente) variata prova Tracciolino. Con partenza della prima auto in Piazza Martiri della Libertà a Biella dalle ore 17, la luce del giorno accompagnerà solo la prima prova speciale, mentre le altre due avranno il fascino della notturna. Il programma di domenica 11 luglio sarà invece concentrato sui tre passaggi diurni sulla nuova prova di Caprile, che coinvolge anche uno dei tratti più noti in passato, quello di Ailoche. Arrivo finale a Biella a partire dalle ore 18, sempre in Piazza Martiri della Libertà. Il 34.

RallyLANA sarà nuovamente valevole per la Coppa ACI Sport di Zona 1 – di cui sarà il terzo dei cinque appuntamenti previsti – e con il massimo coeff. 1,5. Inoltre avrà validità anche per il campionato Piemonte Val d’Aosta, per i trofei monomarca di Renault e Peugeot, per quelli promossi da Pirelli e Michelin, e per la serie R Italian Trophy. Nei prossimi giorni verranno comunicati i dettagli completi del programma dell’intero 34° rallyLANA - che si potranno trovare anche sul sito https://www.rally-lana.it/ del rallyLANA 2021 – Trofeo Meme Gubernati - che vuole essere sempre di più un riferimento e un importante appuntamento per questa appassionante specialità e per la splendida città di Biella e il suo affascinante territorio pieno di bellezze ed eccellenze.