Pichetto esprime solidarietà a Moles dopo le minacce ricevute

“Esprimo solidarietà e vicinanza a Giuseppe Moles, sottosegretario all'editoria e vicepresidente dei senatori di Forza Italia, per le vili minacce anonime che ha ricevuto”.

A scriverlo, in una nota stampa, il viceministro Gilberto Pichetto che prosegue: “Sono certo che Giuseppe non si farà intimorire e che il suo impegno e la sua azione tanto all’interno del governo che del partito proseguiranno come sempre. Mi auguro che l’autore di questo gesto di odio e intimidazione sia chiamato a risponderne presto di fronte alla legge”.