Azzolina sulla diga in Valsessera: “Nuovo invaso non rientra negli atti di programmazione del Ministero”

“Il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, da me interpellato in merito alla diga in Valsessera, mi ha comunicato che il nuovo invaso non rientra negli atti di programmazione del suo Dicastero”. Ad annunciarlo l'ex ministra Lucia Azzolina in una nota stampa.

“Mi ha fatto presente, inoltre, che il Ministero può finanziare esclusivamente nuovi interventi di rilevanza nazionale oppure opere di manutenzione straordinaria afferenti a reti di adduzione primaria – prosegue la deputata del Movimento 5 Stelle - Sono esclusi interventi nell'ambito del rapporto di delega con i consorzi. Rispetto ai quali ravvisa la necessità di provvedere alla revisione dei modelli organizzativi, specie nei casi in cui siano in essere commissariamenti. Il Ministero, infine, ha sottolineato il suo impegno a favore della partecipazione delle comunità locali in tutti i casi in cui emerga il rischio di interventi con pesante impatto sui contesti naturali”.