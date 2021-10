Oggi eclissi parziale del Sole

Eclissi parziale di Sole oggi, giovedì 10 giugno, prevista tra le 11:30 e le 13.

Dopo la Superluna, Unione Biellese Astrofili seguirà questo spettacolare evento dal proprio osservatorio di San Clemente a Occhieppo Inferiore con il telescopio solare dotato di filtro H-alpha.

“Ciò significa – spiega Flavio di UBA - che il telescopio è tarato sulla riga dell'Idrogeno alfa, quindi mette in evidenza non soltanto le macchie solari, ancora un po' scarse in questa fase di avvio di un nuovo ciclo di attività, ma anche la granulosità della superficie, i filamenti e le spettacolari protuberanze, getti altissimi di plasma che si stagliano sopra il bordo della fotosfera”.

Per informazioni uba@katamail.com .