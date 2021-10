Biella Master, Luciano Barbera confermato presidente

Lo scorso 7 giugno, durante l’annuale Assemblea della Fondazione Biella Master, tra conferme e nuovi prestigiosi ingressi, sono state elette le cariche per il prossimo triennio, dal 2021 al 2024. Il Presidente Luciano Barbera e il Vice-Presidente Luca Alvigini, entrambi riconfermati, accolgono l’ingresso di sei nuovi consiglieri: Enrico Correale per il Lanificio F.lli Cerruti, Paolo Drago per il Gruppo Drago, Francesco Ferraris per l’Unione Industriale Biellese in qualità di Vice Presidente con delega all’Education, Erica Nicola Broglio in rappresentanza di Loro Piana, Carlo Piacenza per il Lanificio F.lli Piacenza e Benedetta Zegna per il Gruppo Ermenegildo Zegna.

Il Consiglio è completato da Alfredo Botto Poala, Federico Buratti, Alberto Frignani, Federico Gabbi, Leonardo Rogna, Luisa Selva, Luca Trevisan, Marinella Uberti (Tesoriere) e Piercarlo Zedda. Pier Fortunato Calvelli è stato infine riconfermato Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, del quale fanno parte anche Ornella Bosco e Domenico Calvelli. Tra il 2020 e il 2021 nuovi sostenitori si sono uniti al Biella Master, condividendo l’importanza, l’unicità e la qualità del suo percorso formativo: Tessilbiella, Gab Charity Foundation, Suedwolle Group Italia, Brunello, Filatura Lacfimi, Associazione Nazionale del Commercio Laniero, Falconeri, Allianz Bank e Comune di Biella. Proprio in questi giorni è stato inoltre definito il bando per la XXXI edizione. Il corso propedeutico inizierà il 4 ottobre 2021 mentre le domande d’iscrizione dovranno essere inviate entro il 18 Settembre.