Riflettori accesi sul Ricetto di Candelo, al via riprese per il Torino Film Festival 2021 FOTO

Tra i 10 “beni faro” individuati in tutte le province piemontesi per il progetto “Ciak! Piemonte che spettacolo - Il cinema e le arti performative per la valorizzazione del patrimonio culturale in Piemonte”, per il nostro territorio è stato scelto il Ricetto di Candelo.Il bando, partito nel mese di febbraio, è frutto di una sinergia tra Fondazione CRT , Film Commision Torino Piemonte, Fondazione Piemonte dal Vivo e i comuni che verranno coinvolti.

Ad aprire la conferenza stampa tenuta nei giorni scorsi Alessandra Valsecchi (addetta stampa di “Piemonte dal Vivo”) che ha presentato il progetto: “La nostra compagnia si occupa di arte performativa (teatro, danza, musica e circo) mentre Film Commission si occupa della parte cinematografica. Abbiamo unito discipline diverse per andare a valorizzare in chiave turistica e promozionale queste location piemontesi, con l’obiettivo finale di girare 10 cortometraggi da inserire in circuiti turistico-promozionali in Italia e all’estero. Il progetto è lungo, adesso siamo nella fase di presenza nel territorio, ci saranno le fasi di produzione per poi presentare l’anteprima al Torino Film Festival 2021”.

Il sindaco Paolo Gelone ha così commentato: “Candelo è protagonista della rinascita nazionale. Porto il saluto dell'amministrazione che ha creduto nel progetto, il modo migliore per ripartire, coniugando arte e creatività. Ringrazio tutti per la collaborazione in particolare il Dott. Simone Emma, responsabile del settore sviluppo turistico-culturale-territoriale del Comune, che si è prodigato al fine di organizzare al meglio la presenza delle compagnie in città”.

“L’unione tra produzione audio visiva e mondo delle arti performative è cosa poco usuale - dichiara Davide Bracco di Film Commission - Creare rete è importante in un momento di ripartenza, sperando che questo diventi un’abitudine e non solo un’occasione dettata dal bisogno”.

Per la casa di produzione “Una film”, che dirige il set, è presente Enrica Viola, originaria di Biella e molto legata al territorio ed al Ricetto in particolare: “Un luogo evocativo, particolarmente adatto alla realizzazione di uno spot cinematografico e performativo. Ci sono tutti gli ingredienti per far nascere l'idea di sogno che abbiamo in mente. Ringrazio particolarmente alcune attività del paese dove verranno girate alcune scene, insieme a quelle realtà che hanno messo a disposizione matasse di lana e fili da utilizzarsi durante le performance”.

Ad esibirsi durante le riprese, ballerini e circensi di due compagnie piemontesi. Per la regista e coreografa Caterina Mochi Sismondi della “Compagnia blucinQue” è un piacere “lavorare in un posto così bello dove le immagini del movimento circense e della danza, riescono a lavorare nello spazio nel migliore dei modi”.

Concorde Paolo Stratta, fondatore e direttore del “Cirko Vertigo”: “Lieto di fare rete a tutti i livelli, con teatro e cinema, pubblico e privato insieme, grazie ad una città che si apre all’arte. Vi faremo scoprire angoli inediti e punti di vista inaspettati”. Al termine della giornata, il sindaco Gelone ha così concluso: “ Bellezza, arte e creatività, un mix vincente per la ripartenza”.