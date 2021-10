Momenti di preoccupazione nella mattinata di oggi, 10 giugno, a Biella. Secondo le prime ricostruzioni, una donna di circa 76 anni sarebbe stata urtata leggermente da un'auto mentre era impegnata nelle manovre di retromarcia in piazza Borsellino.

L'anziana, rimasta ferita, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice giallo all'Ospedale degli Infermi di Ponderano per gli accertamenti di rito. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale per i rilievi.