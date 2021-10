Biella, si ferma con l'auto per far passare pedone ma viene tamponato: un uomo finisce in ospedale

È stato trasportato in ospedale il 50enne rimasto coinvolto questa mattina in un incidente stradale all'incrocio tra via Rosselli e via Corridoni, a Biella. Secondo le prime ricostruzioni un'auto condotta da un uomo di circa 81 anni si sarebbe fermato per far attraversare un pedone sulle strisce pedonali.

Nello stesso istante, il veicolo sarebbe stato tamponato da una Vespa in transito per cause ancora da accertare. Il conducente è caduto a terra ed è stato assistito dal personale del 118 che l'ha condotto al Pronto Soccorso per le cure del caso. Indenne il pensionato alla guida. I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della Polizia locale.